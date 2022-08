Chelsea lijdt nederlaag tegen Leeds, Ziyech maakt eerste minuten

Chelsea heeft op bezoek bij Leeds United een pijnlijke 3-0 nederlaag geleden in derde speelronde van de Premier League. De Blues eindigden het duel op Elland Road ook nog met tien man door een tweede gele kaart voor verdediger Kalidou Koulibaly.

Leeds speelde goed en met bravoure, maar het zat Chelsea ook niet altijd mee. De bal viel vaak net verkeerd en een goal van Raheem Sterling werd afgekeurd. Bovendien had Leeds-doelman Illan Meslier een topdag.

Dat gold zeker niet voor Chelsea-keeper Édouard Mendy. Hij verspeelde de bal knullig aan Brenden Aaronson, die de 1-0 binnentikte. Aan de mooie kopbal van Rodrigo (2-0) kon hij echter niets doen.

Struijk blinkt uit, Ziyech valt in

Na rust ging Chelsea op zoek naar treffers, maar alleen Leeds slaagde daar via Jack Harrison in. Dat Chelsea niet scoorde, lag ook mede aan enkele knappe verdedigende acties van de Nederlandse Leeds-verdediger Pascal Struijk.

Hakim Ziyech viel in de 64ste minuut in bij Chelsea en maakte daarmee zijn eerste competitieminuten van het seizoen. De 29-jarige linkspoot, eerder deze zomer nog begeerd door Leeds, zit bij Chelsea op een dood spoor en is naar verluidt voor Ajax een optie als Antony vertrekt.