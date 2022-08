Sprinter Bennett wint in Breda ook derde en laatste Vuelta-etappe door Nederland

Sam Bennett heeft ook de derde etappe van de Vuelta a España die door Nederland ging, gewonnen. De Ierse renner van Bora was de beste in de sprint na een rit met start en finish in Breda.

Bennett was net als in de tweede etappe de Deen Mads Pedersen (Trek) net te snel af. De Brit Daniel McLay (Arkea) sprintte zaterdag naar de zesde plaats en eindigde zondag in Breda als derde.

Affini 'krijgt' rode trui van Teunissen

De leiderstrui kwam voor het eerst in het bezit van een niet-Nederlandse renner, maar bleef wel om de schouders van iemand van Jumbo-Visma. De Italiaan Edoardo Affini nam de rode trui over van Mike Teunissen. Dit bleek een afspraak binnen de Nederlandse wielerploeg, zo bleek later.

Jumbo-Visma kwam vrijdag na de winst van de ploegentijdrit in het bezit van het rood. Omdat elke renner dezelfde tijd achter zijn naam heeft, kon de ploeg daardoor de leider in het klassement beïnvloeden door de desbetreffende renner voor zijn teamgenoten te laten finishen.

Teunissen had zaterdag na de tweede etappe de leiding van ploeggenoot Robert Gesink overgenomen.