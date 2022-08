Zonder veelbesproken Antony boekt Ajax dankzij Bergwijn derde zege op rij

Na de wedstrijd voegde Schreuder daaraan toe: "Ik wil dat hij blijft, ik vind ook dat hij moet blijven. We hebben al vijf, zes basisspelers verkocht."

Trainer Alfred Schreuder nam Antony vervolgens niet op in de wedstrijdselectie voor het duel in Rotterdam. "Ik heb alleen maar spelers nodig die voor de volle honderd procent met hun hoofd bij Ajax zijn", zo zei hij op Het Kasteel.

Vooraf ging het alleen maar over de ophanden zijnde transfer van Antony naar Manchester United. Althans, daar lijkt de Braziliaanse aanvaller vol op in te zetten. Vrijdag en zaterdag trainde hij niet mee bij Ajax, dat een bod van 80 miljoen euro afwees.

Zonder de veelbesproken Antony heeft Ajax zijn zegereeks in de eredivisie voortgezet. Op bezoek bij Sparta Rotterdam bleek een goal van Steven Bergwijn voldoende: 0-1.

Na rust kreeg Brian Brobbey al snel een kans op een presenteerblaadje, na een fraaie aanval over meerdere schijven. De Ajax-spits trof met links de lat, waardoor Sparta in leven werd gehouden.

Vlak voor rust brak Bergwijn de ban door Shurandy Sambo van zich af te schudden en vanaf rand zestien via binnenkant paal binnen te schieten. Voor Bergwijn, deze zomer overgekomen van Tottenham Hotspur, alweer zijn vierde doelpunt van het nog prille seizoen.

Zonder groots te spelen trok Ajax het treffen langzaam maar zeker naar zich toe. In de openingsfase bleef een misverstand tussen doelman Remko Pasveer en Daley Blind zonder gevolgen. Daarna nam de druk van Ajax toe, met een knal op de paal van Devyne Rensch tot gevolg.

De Amsterdammers werden slordiger en Sparta rook zijn kans. Dat leverde twintig minuten voor tijd twee schietkansen op, voor Jason Eyenga-Lokilo en Younes Namli. Tot twee keer toe had Pasveer een redding in huis.

Ajax kwam verder niet meer in de problemen, kreeg nog een mogelijkheid via Kenneth Taylor (redding Nick Olij) en trok de minieme voorsprong over de streep.