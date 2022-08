Opnieuw protest tegen komst azc in Albergen

In Albergen is opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een azc. Volgens RTV Oost liepen er tussen de 400 en 500 mensen mee met een protestmars door het dorp.

Die wordt de afgelopen maanden vooral gebruikt door tegenstanders van de stikstofplannen, maar volgens de organisatie van het protest dient hij als symbool voor onvrede aan het adres van politiek Den Haag.

In de tocht liepen voornamelijk volwassenen mee, maar er waren ook kinderen en tieners aanwezig. "We zijn boos op de manier hoe het is gegaan. We zijn ook niet tegen asielzoekers, maar 300 is wel heel veel. Dertig asielzoekers was prima geweest", zei een 15-jarige demonstrant tegen een verslaggever van de regionale omroep.

Niet alleen inwoners

Behalve inwoners van Albergen waren er ook mensen uit andere plaatsen naar het dorp gekomen om te demonstreren. "Wij komen uit Hengelo en willen onze steun betuigen", zei een vrouw.

De afgelopen week werd al vaker geprotesteerd tegen de komst van het asielzoekershotel. De gevel van het inmiddels leegstaande gebouw hangt vol met protestborden.

Na het nieuws dat er asielzoekers in het hotel zouden komen, namen inwoners van het dorp zich voor het hotel zelf te kopen om dat tegen te gaan. Het koopcontract tussen het hotel en het COA bleek echter al getekend. Waarschijnlijk worden de eerste mensen medio volgende maand ondergebracht in het hotel.