Staking in grootste Britse containerhaven voor hoger loon

In Felixstowe, de belangrijkste Britse containerhaven, hebben havenmedewerkers het werk neergelegd. Met een staking van acht dagen willen de bijna 2000 stakers een loonsverhoging afdwingen.

Gevreesd wordt dat de staking ernstige gevolgen zal hebben voor de bevoorrading van winkels en bedrijven. De haven van Felixstowe handelt ongeveer de helft van de vier miljoen containers af die het Verenigd Koninkrijk jaarlijks binnenkomen.

Volgens vakbond Unite geeft het "zeer rendabele" dok liever een bonus aan de aandeelhouders dan een fatsoenlijk salaris aan het personeel en is er meer dan genoeg ruimte voor een behoorlijke salarisverhoging.

Onvoldoende compensatie

De haven betreurt de gevolgen die de staking zal hebben op de bevoorrading in het land en zegt te proberen de schade zo veel mogelijk te beperken. Volgens het bedrijf heeft het de havenarbeiders een loonsverhoging van gemiddeld meer dan 8 procent over dit jaar aangeboden. De bonden vinden dat niet genoeg, omdat daarmee de inflatie niet helemaal wordt gecompenseerd.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk bedroeg in juli 10,1 procent, het hoogste niveau in veertig jaar. Doordat de lonen geen gelijke tred houden, komen Britten in financiële problemen. Ook de stijgende energierekening speelt hun parten.

De staking in de haven is niet de enige in het land. Trein- en metropersoneel legde de afgelopen dagen het werk neer en voor de rest van de maand zijn werkonderbrekingen aangekondigd bij de post, advocaten, telecombedrijf BT en vuilnisdiensten.