Bagnaia boekt derde zege op rij in MotoGP, puntje Bendsneyder in Moto2

In de WK-stand is Quartararo de nummer één met 200 punten, gevolgd door de Spanjaard Aleix Espargaró (168) en Bagnaia (156).

De stilletjes weggeslopen Bagnaia bleek voor de Yamaha-coureur in de slotfase niet meer te achterhalen.

De Spanjaard Jorge Martín en titelhouder Quartararo, die de harde voorband omgelegd hadden, konden met de fabrieks-Ducati's mee. De Franse WK-leider schoof na een remfout van Martín op en ging even later Miller fraai voorbij.

De Italiaan Enea Bastianini stond voor het eerst op pole, maar Bagnaia wees hem in de eerste bocht terug. Na vijf ronden ging Bastianini het grind in, waarmee zijn race voorbij was.

Francesco Bagnaia heeft in de MotoGP de derde zege op rij behaald. De Ducati-rijder bleef in de Grand Prix van Oostenrijk op Spielberg de Fransman Fabio Quartararo en zijn Australische stalgenoot Jack Miller voor.

In de Moto2 pakte Bo Bendsneyder één punt voor de WK-stand. Met zijn vijftiende plek eindigde de 23-jarige Rotterdammer net in de punten.

Zonta van den Goorbergh werd achttiende. De race kende veel valpartijen. Negen coureurs haalden de finish niet.

Bendsneyder staat dertiende in het WK-klassement, met 62 punten. Van den Goorbergh staat nog altijd puntloos onderaan. De Japanner Ai Ogura neemt dankzij de zege in Oostenrijk de leidende positie over van Augusto Fernandez, die vijfde werd.

Over twee weken staat in San Marino de veertiende van de in totaal twintig grand prixs op het programma.