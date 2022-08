Turner De Munck verovert zilver op voltige, goud voor routinier Merdinjan

Loran de Munck heeft bij de EK turnen in München een zilveren medaille veroverd. De 23-jarige Nederlander zette op voltige een score neer van 14,700. Het goud was voor de 38-jarige routinier Haroetjoen Merdinjan.

Voor het eerst in zijn carrière had De Munck zich geplaatst voor de EK-finale, die hij vorig jaar nog nipt misliep. In de kwalificatie had hij de tweede score neergezet achter de Brit Joe Fraser.

De Munck kwam als voorlaatste turner in actie in de finale en zag Merdinjan met 14,733 een flink hogere score neerzetten dan in de kwalificatie. De Armerniër pakte in 2011 voor het eerst een EK-medaille en werd in 2016 Europees kampioen op voltige.

Fraser in de fout

Zes jaar na zijn vorige Europese titel was het opnieuw raak voor hem. Met een vlekkeloze oefening zette hij een score neer waar geen van de finalisten meer aan kwam, ook de als eerste geplaatste Fraser niet. De Brit, die vorig jaar met het brons ervandoor ging, maakte aan het begin van zijn oefening een fout en dat kostte hem een podiumplaats.

De Munck zette vervolgens een sterke oefening neer. Een klein schoonheidsfoutje halverwege in zijn oefening met de hoogste moeilijkheidsgraad van alle finalisten stond een EK-medaille niet in de weg.