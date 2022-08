Na Jakobsen pakt ook Wiebes de Europese wielertitel op de weg

Vorig weekend was Fabio Jakobsen bij de mannen al de sterkste in de sprint.

Wiebes moest na 129 kilometer afrekenen met de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Het was even wachten na de spannende sprint, maar uiteindelijk blijkt de Nederlandse toch iets rapper. Het brons was voor de Italiaanse Rachele Barbieri.

Wielrenster Lorena Wiebes heeft haar geweldige seizoen nog meer glans gegeven met het veroveren van de Europese wegtitel. In München sprintte het 23-jarige toptalent naar de zege. Wiebes is de opvolgster van Ellen van Dijk.

Het plan van de Nederlandse ploeg was duidelijk. Het peloton bijeenhouden tot de streep, zodat Wiebes het voorwerk in de sprint zou kunnen afmaken. Dat lukte, hoewel in de drie plaatselijke ronden in München niet iedereen wilde meewerken.

Aanval

De Duitse en Franse wielrensters probeerden in de laatste twintig kilometer een sprint te voorkomen. De Franse Juliette Labous deed met nog vijftien kilometer een poging en kreeg de Duitse Lea Lin Teutenberg en de Spaanse Sheyla Gutierrez Ruiz mee. De voorsprong van de drie schommelde kilometerslang rond de tien seconden.

Drie kilometer voor het einde rekende de goed samenwerkende Nederlandse ploeg de drie vluchters in en werd iedereen in stelling gebracht voor de sprint. Ellen van Dijk en Riejanne Markus (respectievelijk zilver en brons in de tijdrit) hielden het peloton bijeen. Charlotte Kool moest Wiebes afzetten voor de laatste jump.

De Italiaanse ploeg gokte volledig op Balsamo en de twee topsprintsters maakten er een enerverend duel van. Wiebes, dit seizoen voor de EK al goed voor zeventien zeges waaronder twee etappes in de Tour de France, was de snelste. Het verschil was een half wiel.