Doden en ontheemden door overstromingen na moessonregens in delen Azië

In het noorden en oosten van India zijn ten minste vijftig mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen die werden veroorzaakt door moessonregens. Het regent al drie dagen hevig. Ook in Pakistan en Bangladesh zijn overstromingen door de hevige regen in het regenseizoen.

Honderden dorpen zijn getroffen. Huizen zijn meegesleurd door het water, waardoor mensen dakloos zijn geraakt. Reddingswerkers proberen uit alle macht mensen uit de getroffen gebieden te evacueren.

In de Himalaya, in de Indiase staat Himachal Pradesh, kwamen zeker 36 mensen om het leven. In buurstaat Uttarakhand zijn vier doden en 13 vermisten gemeld als gevolg van de aanhoudende regen.

Mensen die vastzitten in afgelegen gebieden worden met helikopters gered. De reddingsoperatie is in volle gang, zeggen de autoriteiten in de staat.

Zwaar regenseizoen

In de oostelijke staat Odisha zijn meer dan 800.000 mensen getroffen door het noodweer. Ten minste zes mensen zijn omgekomen. Duizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt, de stroom is uitgevallen en de drinkwatervoorziening is getroffen. Ook zijn veel wegen beschadigd. Tot nu toe zijn 120.000 mensen geëvacueerd.

In de staat Jharkhand zijn vijf mensen meegesleurd door het water. Vier lichamen zijn geborgen, een persoon wordt nog vermist.

In mei en juni waren er in India ook al zware overstromingen, in het noordoosten van het land. Toen overstroomde de rivier de Brahmaputra door wekenlang aanhoudende hevige regen en sloegen in de staat Assam meer dan een half miljoen mensen op de vlucht.

Pakistan offline

Ook in buurland Pakistan zijn door wekenlang aanhoudende zware regenval miljoenen mensen getroffen. Telefoon- en internetverbindingen zijn afgesneden doordat belangrijke communicatiekabels zijn beschadigd, waardoor 50 miljoen mensen geen of slechte verbindingen hebben, onder meer in de hoofdstad Islamabad. Ook noodnummers van ziekenhuizen en reddingsdiensten zijn door de storing niet bereikbaar.

In Pakistan regent het al sinds half juni. De moesson is dit jaar zeer zwaar. Er zijn tot nu toe bijna 700 mensen omgekomen. Veel mensen zijn dakloos geraakt, zeker 75.000 huizen zijn door het water onbewoonbaar geworden.

Eind juli spraken Pakistaanse meteorologen al van de hevigste regenval ooit. Dat leidde onder meer tot cholera-uitbraken, door gebrek aan schoon drinkwater.

Klimaatverandering

Ook Bangladesh is getroffen door overstromingen. Per dag komen naar schatting 2000 vluchtelingen uit overstromingsgebieden aan in de hoofdstad Dhaka. Grote rivieren die door het land stromen, zoals de Meghna, ontstaan in de Himalaya of in Tibet en voeren veel water af naar zee via het laagliggende land. Tientallen rivieren monden uit in de Golf van Bengalen.

Volgens experts heeft klimaatverandering grote invloed op de weersomstandigheden in de regio. In Bangladesh leidt dat ertoe dat de rivieroevers in snel tempo afkalven, waardoor steeds meer dorpen verdwijnen. In het moessonseizoen, van juni tot oktober, verandert de loop van rivieren, waardoor gebouwen langs de rivieren worden opgeslokt.

Door de zeespiegelstijging, erosie van rivieren, orkanen en zout water dat steeds verder landinwaarts komt, kan het aantal klimaatvluchtelingen in het land de komende jaren in de miljoenen lopen. De Wereldbank heeft berekend dat een derde van de Zuid-Aziatische klimaatvluchtelingen in 2050 uit Bangladesh komt.