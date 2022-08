Vroeg mazzeldoelpunt helpt Groningen aan nipte zege op Go Ahead Eagles

De thuisploeg beleefde met het nodige fortuin een vliegende start. Een indraaiende voorzet van Laros Duarte in de derde minuut werd met het achterwerk getoucheerd door Ramon-Pascal Lundqvist, waarna de bal de paal trof en via ook weer de rug van Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange alsnog het doel inrolde: 1-0.

FC Groningen heeft ten koste van Go Ahead Eagles zijn eerste competitiezege van het nieuwe seizoen binnen. Het werd in de eigen Europborg 1-0 tegen Go Ahead Eagles, dat nu al drie wedstrijden op het eerste punt wacht.

Daarmee was het meteen ook gedaan met het spektakel in de eerste helft, waarin beide ploegen er weinig van bakten. Groninger Ragnar Oratmangoen knalde nog wel rakelings naast, terwijl de traag opererende gasten niet verder kwamen dan een slap schot van Isac Lidberg, dat een makkelijke prooi was voor Michael Verrips.

Driedubbele wissel

Na rust kwam Go Ahead energieker voor de dag, al zorgde Cyril Ngonge voor het eerste gevaar door in een tegenstoot eerst Evert Linthorst dol te draaien en daarna De Lange onder vuur te nemen. Meteen nadat aan de andere kant een kopbal van Rashaan Fernandes net aan de verkeerde van de paal was gevallen, greep Groningen-trainer Frank Wormuth in met een driedubbele wissel.

Heel veel effect sorteerde dat niet, hoewel Groningen steeds meer ruimte kreeg van Go Ahead dat de gelijkmaker nog niet uit het hoofd had gezet, maar aanvallend onmachtig bleef.

Go Ahead-invaller Bobby Adekanye, de 23-jarige aanvaller met elf Serie A-duels voor Lazio in de benen, kreeg nog wel een kans, maar treuzelde te lang, terwijl de schuiver van aanvoerder Bas Kuipers gepakt werd door Verrips.