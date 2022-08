Van Rouwendaal net naast het podium op 10 kilometer open water

Sharon van Rouwendaal heeft bij de EK zwemmen in Italië na haar titelprolongatie van gisteren op de 5 kilometer open water niet opnieuw een medaille weten te veroveren. Op de dubbele - olympische - afstand miste ze net het brons.

De wereldkampioene, die op de EK's van 2014, 2018 en 2021 het goud greep op de 10 kilometer en zich in 2016 tot olympisch kampioene liet kronen, legde het in de sprint af tegen de Duitse Leonie Beck, de Italiaanse Ginevra Taddeucci en de Portugese Angélica André.

In de loodzware race voor de kust van Lido di Ostia kozen de vier koploopsters in de hoge golven elk hun eigen koers richting de finish. Vice-wereldkampioene Beck had uiteindelijk de beste lijn te pakken en tikte na iets meer dan twee uur zwemmen als eerste aan. Van Rouwendaal kwam 0,2 seconde tekort voor het podium.

Italiaanse zege bij de mannen

Bij de mannen greep Domenico Acerenza goud. De Italiaan, die op de 5 kilometer zilver won, zwom in de slotfase bij de Fransen Marc-Antoine Olivier en Logan Fontaine weg. Voor Acarenza was het zijn eerste titel. Er deden geen Nederlanders mee.