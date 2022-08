Ben Saddik overtuigt op Glory-event en slaat Adegbuyi razendsnel neer

Tegen Ben Saddik had Adegbuyi geen schijn van kans. De Roemeen stond vanaf het eerste moment onder zware druk en werd al snel de hoek ingedreven. En daar kwam hij niet meer uit: Ben Saddik deelde in hoog tempo meerdere snoeiharde stoten uit, waarna Adegbuyi knock-out ging.

De Belgische Marokkaan Ben Saddik sloeg Adegbuyi in de eerste ronde knock-out. De 37-jarige Roemeen is de vaste trainingspartner van wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven. Twee jaar geleden beleefde Adegbuyi het hoogtepunt van zijn carrière door Badr Hari knock-out te slaan.

Het is de tweede keer dat de 31-jarige Ben Saddik weet te winnen van Adegbuyi. In 2018 won hij op memorabele wijze een achtmanstoernooi door de Roemeen in de finale te kloppen. Ben Saddik vocht toen met een gebroken rechterhand en sloeg Adegbuyi met links knock-out.

Eerder op de avond was er nog een wereldtitelgevecht in het middelgewicht tussen de Surinaamse titelverdediger Donovan Wisse en de Portugese uitdager Juri De Sousa. De winst ging naar Wisse.

Eerste gevecht sinds oktober 2021

Voor Ben Saddik was het zijn eerste optreden sinds zijn nederlaag in een bloederig gevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven, vorig jaar oktober in Gelredome. De 31-jarige Antwerpenaar zou eigenlijk in maart in Hasselt in actie komen, maar dat gevecht ging niet door wegens rellen op de tribune.

De gevechten van zaterdag in Düsseldorf vormden pas het eerste evenement van Glory mét publiek sinds die rellen. De kickboksorganisatie kondigde een reeks veiligheidsmaatregelen aan die ongeregeldheden moeten voorkomen. Zo staan alle kaarten tegenwoordig op naam, wordt er geen alcohol verkocht en is er een verbod op het dragen van voetbalshirts en ontblote bovenlichamen voor toeschouwers.