Drie gewonden op A27 bij Oosterhout, weg weer vrij

Bij een ongeluk op de A27 bij Oosterhout zijn vanochtend drie mensen gewond geraakt. De A27 in de richting Breda was uren dicht voor politieonderzoek. Rond 14.00 uur was de weg weer vrij, meldt Rijkswaterstaat.

Twee auto's botsten rond 07.30 uur door nog onbekende oorzaak tegen elkaar. Volgens Omroep Brabant zijn twee van de drie slachtoffers zwaargewond. Zij moesten uit hun auto worden bevrijd.

Twee traumahelikopters landden op de weg. De gewonden zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Reparatie

Hoewel de weg weer vrij is, moeten weggebruikers nog wel rekening houden met afgesloten afritten en een langere reistijd. Vanavond na 20.00 uur wordt één rijstrook opnieuw afgesloten voor een reparatie aan de vangrail.