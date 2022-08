Vuelta aan Nederland goed besteed: ‘Behoort organisatorisch tot beste leerlingen’

"We zijn nu tot zes jaar terug in de tijd met onze analyses. Daarin komt niet duidelijk een piek naar boven. Alleen zijn de twee coronajaren natuurlijk niet geheel representatief voor het onderzoek", aldus Verstockt.

"De crash van Fabio Jakobsen was de trigger", vertelt Verstockt, die in opdracht van de wielerunie UCI twee jaar de tijd krijgt om wedstrijden onder de loep te nemen. "Dat organisaties van koersen nu met ons meedenken, is al enorme winst."

Professor Steven Verstockt leidt daar een groep van twaalf onderzoekers, verbonden aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Vijf daarvan buigen zich al bijna twee jaar over de veiligheid in de wielersport.

Het wielrennen lijkt de laatste periode geteisterd te worden door zware valpartijen. Toch is dat probleem niet groter geworden dan het al was, blijkt uit onderzoek van IDLab.

"Jumbo-Visma staat hoog in de lijst van valpartijen", concludeert Verstockt, die niet de exacte gegevens uit de doeken wil doen. "Maar de koploper is het ook weer niet."

Veel gevaarlijke situaties zijn te voorkomen, laat Verstockt zien in enkele analyses. Beelden van bovenaf, van Google Maps bijvoorbeeld, brengen al een hoop knelpunten in beeld. Extra signaleringen doen al wonderen.

Dan zijn er nog de talloze slijtageplekken in de wegdek, plotselinge versmallingen in het parcours, scherpe bochten met weinig zicht en supporters die met al hun goedbedoelde enthousiasme voor gevaar kunnen zorgen.

Wel vertelt hij trots over de staat van de Nederlandse en Belgische wegen. Hoewel de Vuelta niet tot het takenpakket van zijn IDLab behoort, durft hij wel te stellen dat Utrecht als startplaats vanuit zijn vakgebied een zeer verantwoorde keuze is.

"Nederland en België behoren organisatorisch tot de beste leerlingen van de klas", zegt Verstockt. Überhaupt is de Vuelta geen ronde om op voorhand grote zorgen om te maken.

"Ons werk is geslaagd als we tijdens koersen geen situaties meer opmerken waarbij we denken: hoe is dat mogelijk? Maar er is nog veel terrein te winnen. Ons project loopt in eerste instantie tot december."

Fanbeleving

Wellicht mogen ze door. Of ze nemen een heel andere afslag, want ze kunnen ook iets toevoegen aan de fanbeleving.

"We willen een werkinstrument ontwikkelen, waarmee we voor het peloton kunnen uitrijden. Bijvoorbeeld in een auto tussen de reclamekaravaan. Daarmee hoef je niet alleen de laatste gevaren op de weg te kunnen detecteren."