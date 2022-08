Bram Peper, maker van het moderne Rotterdam, werd 'oud en eenzaam'

Bram Peper, die gisteren op 82-jarige leeftijd overleed, was zestien jaar burgemeester van Rotterdam. Hij gaat de geschiedenis in als de burgemeester onder wie Rotterdam zich ontwikkelde van een arbeidersstad in verval tot een dynamische metropool met een indrukwekkende skyline. Symbool daarvoor staan de Erasmusbrug, die in 1996 werd geopend en de Kop van Zuid, de moderne wijk die in de jaren 90 verrees op de in onbruik geraakte oude haventerreinen.

Peper groeide op in Haarlem als zoon van een communistische metaalarbeider. Hij kon goed voetballen en haalde als spits van de eerste divisieclub RCH het Nederlands amateurelftal.

Hij studeerde in die tijd sociale wetenschappen in Amsterdam. Later zette hij zijn studie voort in Oslo, waar hij zo goed Noors leerde spreken dat hij nog jaren later op bezoek in Noorwegen door Noren werd aangezien voor een Noor.

Schrijver voor anderen

Nadat hij in 1972 was gepromoveerd werd hij hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In de jaren 70 werd hij ook een prominent lid van de PvdA, waar hij werd gezien als een invloedrijke partijbestuurder en een belangrijk politiek denker.

Zijn invloedrijkste stukken schreef hij onder naam van anderen. In 1981 schreef hij voor Joop den Uyl de zogenoemde Paradiso-rede, waarin de PvdA-leider waarschuwde voor de opkomst van wat hij Nieuw Rechts noemde, wat tegenwoordig bekendstaat als het neoliberalisme. Den Uyl bevestigde er zijn faam als politiek denker mee, maar de redevoering was van a tot z het werk van Peper, die voor het schrijven van de meer dan twee uur lange speech in de huid van Den Uyl was gekropen.

Veertien jaar later deed hij hetzelfde voor Wim Kok, toen hij de toespraak schreef waarin Kok zei dat het bevrijdend was om de ideologische veren af te schudden. Volgens Peper had Kok "een paar onleesbare kladjes" bij hem ingeleverd, waarvan hij in een paar uur een samenhangend betoog maakte. Het begrip 'ideologische veren' bleef aan Kok kleven; Peper had het overgenomen van zijn toenmalige echtgenote, de VVD-politica Neelie Smit.