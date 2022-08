Menzo vertrekt als bondscoach Suriname na "lucratief aanbod"

Stanley Menzo stapt per 1 september op als bondscoach van het Surinaamse voetbalelftal. De oud-keeper van onder meer Ajax, PSV en het Nederlands elftal is ingegaan op een "lucratief aanbod" uit het buitenland. Dat heeft hij via een videopersconferentie aan de Surinaamse pers medegedeeld.

Menzo, die begin januari als bondscoach was aangetreden als opvolger van de vorig jaar zomer ontslagen Dean Gorré, wilde niet zeggen wie zijn nieuwe werkgever wordt. Zijn nieuwe club zal daar zelf informatie over bekendmaken.

De huidige assistent-trainer van het nationale elftal, Roberto Gödeken, neemt de taken van Menzo tijdelijk over. In september staan al enkele interlands op het programma voor het Surinaamse 'Natio'.