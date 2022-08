Geschiedenis herhaalt zich in Manchester: Van Gaal weet wat Ten Hag doormaakt

Precies dezelfde opdracht als Ten Hag anno 2022. Maar de weg naar de top blijkt een hobbelige, vol valkuilen en scherpe bochten. De desastreuze start van Ten Hag - na twee pijnlijke nederlagen hekkensluiter in de Premier League - doet in alles denken aan de eerste maanden van Van Gaal.

De kleur rood. De enorme omvang van het doek. Die armen, wijd in de lucht. De uitbundige lach. En natuurlijk de tekst. Alles aan het megaspandoek in het centrum van Manchester is goed. Van Gaal krijgt een warm welkom. Er wordt veel van hem verwacht.

De trainer, door United al voor het WK vastgelegd, wordt gezien als een magiër. Onder zijn leiding haalt een op papier matige selectie van het Nederlands elftal WK-brons. Regerend kampioen Spanje wordt met 5-1 vermorzeld, gastland Brazilië gaat er met 3-0 aan.

Dit is de man die United - het seizoen ervoor onder David Moyes zevende geworden en dus geen Europees voetbal gehaald - weer aan de praat gaat krijgen, denkt men.

Proosten met Ferguson

"We did always the lights out with a glass of wine", vertelt Van Gaal over zijn band met clubicoon sir Alex Ferguson. De twee kennen elkaar van UEFA-bijeenkomsten, waar ze tot diep in de nacht genoten van een glas wijn.

De stem van Ferguson, met 38 prijzen in 25 jaar de succesvolste manager ooit bij Manchester United, is er een die telt bij de club. Ook vanuit de Schot is het vertrouwen in Van Gaal groot, dus ook daar kan het niet aan liggen.