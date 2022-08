Dochter ultranationalistische Russische ideoloog gedood, Rusland start moordonderzoek

De dochter van de ultranationalistische Russische politiek denker Aleksandr Doegin is omgekomen bij een bomaanslag. Volgens de Russische autoriteiten reed de 30-jarige Darja Doegina gisteravond in een SUV in de buurt van Moskou toen een krachtige explosie plaatsvond. De autoriteiten zijn een moordonderzoek gestart, meldt het Russische staatspersbureau Tass, omdat ze ervan uitgaan dat de dood van Darja Doegina "maatwerk" was. Ze doen onder meer forensisch onderzoek, ook worden dashcambeelden bekeken. De federale politie van Rusland zegt dat tot nog toe in ieder geval vaststaat dat het explosief aan de onderkant van de auto was bevestigd, aan de bestuurderskant. Vermeende invloed Aleksandr Doegin wordt wel het "brein van Poetin" genoemd. Vanwege zijn vermeende invloed in het Kremlin is zijn bijnaam Raspoetin, naar de omstreden Russische monnik die begin vorige eeuw een sinistere invloed uitoefende aan het hof van de tsaar. Veel experts zeggen echter dat zijn invloed sterk wordt overdreven en dat de vergelijking met Raspoetin de plank misslaat. Dat zijn ideeën voor een deel overeenkomen met die van Poetin, zou niet betekenen dat hij ook invloed heeft of dat hij bijvoorbeeld de kwade genius achter de oorlog tegen Oekraïne zou zijn. Zijn dochter zou er soortgelijke denkbeelden op na houden. "Darja heeft, net als haar vader, altijd vooropgelopen in de confrontatie met het Westen", zei een commentator op de conservatieve Russische zender Tsargrad. Na elkaar vertrokken Doegin en zijn dochter waren gisteravond allebei aanwezig bij een cultureel evenement. Volgens Russische media zijn ze apart van elkaar vertrokken. De SUV waarin Darja reed zou van haar vader zijn, maar die zou op het laatste moment hebben besloten op een andere manier terug te gaan naar Moskou. "Darja rijdt normaal in een andere auto, maar zij nam zijn auto vandaag", schrijft het Russische staatspersbureau Tass op basis van een bron dicht bij Aleksandr Doegin. "Voor zover ik begrijp was Alexandr het doelwit." Op beelden van kort na de explosie zou Alexandr Doegin te zien zijn bij de brandende auto. De Russische federale politie gaf vanochtend deze beelden vrij, waarop te zien is dat de weg bezaaid ligt met brokstukken:

Bij daglicht onderzoekt de politie de plek van de aanslag. Daarbij kwam gisteravond de dochter van Alexander Doegin, invloedrijk adviseur van de president, om het leven. - NOS

Darja Doegina verscheen sinds de oorlog in Oekraïne vaker als journalist op de Russische staatstelevisie, waarbij ze de Russische invasie goedkeurde. Zowel Aleksandr Doegin als zijn dochter staat op een sanctielijst van de VS en het Verenigd Koninkrijk, vanwege de oorlog in Oekraïne. Wie er achter de aanslag zit, is nog volstrekt onduidelijk. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken speculeert over Oekraïense betrokkenheid. Volgens de leider van de separatisten in de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk, Denis Poesjilin, hebben "de terroristen van het Oekraïense regime" geprobeerd Alexandr Doegin te vermoorden. Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky ontkent enige betrokkenheid van Kiev. "We zijn geen criminele staat, zoals Rusland, en zeker geen terroristenstaat."