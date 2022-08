'Dochter Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin omgekomen door autobom'

Het Russische staatspersbureau Tass meldt op basis van een bron die dicht bij Aleksandr Doegin staat, dat het voertuig waarin de dochter reed van haar vader was. "Darja rijdt normaal in een andere auto, maar zij nam zijn auto vandaag. Voor zover ik begrijp waren Alexander of waarschijnlijk zij samen het doelwit."

De dochter van de invloedrijke Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin zou zijn omgekomen bij een bomaanslag. Russische staatsmedia melden dat Darja Doegin gisteravond in een SUV reed in de buurt van Moskou toen een krachtige explosie plaatsvond. De auto zou in stukken zijn geblazen. Op videobeelden is te zien dat een auto in brand staat en dat de weg bezaaid ligt met brokstukken.

Correspondent Geert Groot Koerkamp over Doegin:

Doegin werd geboren in 1962. Al vanaf het eind van de jaren 80 verkeerde hij in extreemrechtse kringen, die in de nadagen van de Sovjet-Unie steeds meer van zich deden spreken. Na de Russische annexatie van de Krim in 2014 werd Doegin gezien als een invloedrijke man.

Als filosoof propageerde hij de theorie van een permanent en onvermijdelijk conflict tussen Oost en West, de uitbreiding van de 'Russische wereld', herstel van een Euraziatisch rijk. In 2014, rond de annexatie van de Krim door Rusland en het begin van de oorlog in de Donbas, werd Doegin steeds meer gezien als een man met invloed in het Kremlin. Hoe reëel die invloed werkelijk was blijft onduidelijk, maar er zijn ongetwijfeld enige raakvlakken met de visie van president Poetin.

Doegin vond dat Poetin met de annexatie in 2014 niet ver genoeg was gegaan en van de gelegenheid gebruik had moeten maken om het Russische grondgebied nog verder uit te breiden.