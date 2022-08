Taylor was 'beetje eigenwijs', bleef bij Ajax en houdt internationals op de bank

Erik ten Hag zei in de winter tegen Kenneth Taylor: "Misschien is het beter om je te verhuren." Destijds was dat helemaal geen gek plan. Nu klinkt het ridicuul. Want een half jaar later is Taylor basisspeler bij Ajax. Sterker nog, de 20-jarige middenvelder houdt twee Oranje-internationals op de bank.

Verhuren dus, dat was echt het plan. "Aan de ene kant is het fijn dat hij meedacht met mij, want ik wilde ook spelen", zegt Taylor langs het hoofdveld op trainingscomplex De Toekomst. "Maar ik zag het niet zitten."

"Ik train hier met de beste spelers; daar word je ook beter van. Ik had ook het gevoel dat ik er op de training wel tegenaan zat. En dat ik mijn kans zou pakken als ik 'm zou krijgen. Daarin heb ik op mezelf vertrouwd."