Wekdienst 21/8: Laatste dag Vuelta in Nederland • Herdenking Bram Peper

Goedemorgen! Het is de laatste dag van de Ronde van Spanje in Nederland. En in Rotterdam wordt Bram Peper, oud-burgemeester van de stad en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, herdacht.

Eerst het weer: In de ochtend komt lokaal nog een mistbank voor, daarna wordt het zonnig. Alleen in het noordwesten en westen zijn meer wolken met kans op wat lichte regen. Vanmiddag zien we in het hele land stapelwolken, afgewisseld met zonneschijn. De maxima schommelen rond 23 graden en er waait een matige westenwind, kracht 3 tot 4.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Rotterdam hangt de vlag vanaf 10.00 uur halfstok om Bram Peper te herdenken. De oud-burgemeester en oud-minister overleed gisteren op 82-jarige leeftijd.

De VN herdenkt alle slachtoffers van terrorisme tijdens een jaarlijkse herdenking. Onder anderen VN-baas Guterres en vier slachtoffers spreken op de virtuele herdenking, die om 15.00 uur Nederlandse tijd begint.

Voor de derde en laatste dag start de Ronde van Spanje in Nederland. De derde etappe over 194 kilometer start en finisht in Breda. De leiderstrui wordt gedragen door Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen.

Ajax en Feyenoord komen in actie in de derde speelronde van de Eredivisie. Ajax speelt om 14.30 uur in Rotterdam de uitwedstrijd tegen Sparta. Feyenoord speelt om 16.45 uur een uitduel met RKC Waalwijk. Ook FC Groningen en Go Ahead Eagles spelen. Zij beginnen om 12.15 uur in Groningen. De wedstrijden zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en op NPO Radio 1. Op tv zijn de samenvattingen te zien vanaf 19.00 uur.

Wat heb je gemist? Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood. Volgens de Somalische autoriteiten staat vast dat er burgers zijn omgekomen bij de aanval, al is nog onduidelijk hoeveel. De gemelde dodentallen liepen voordat de terroristen waren verslagen uiteen van 12 tot 20. Mogelijk worden in het hotel nog meer lichamen aangetroffen. De aanslagplegers hielden een nog onbekend aantal mensen gegijzeld in het hotel. Ander nieuws uit de nacht: Brand op schip in droogdok Schiedam, rook komt over woonwijk: omdat de wind uit het zuidwesten waait, komt de rook ook over een naastgelegen woonwijk heen.

Ecuador onderschept megahoeveelheid coke bestemd voor haven Rotterdam: in totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in twee vrachtwagens met bananen.

Oekraïne ontkent vergiftigen Russen: Rusland beschuldigt Oekraïne ervan eind juli meerdere Russische militairen te hebben vergiftigd in de regio Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne. De Oekraïense regering denkt echter dat de militairen mogelijk bedorven voedsel hebben gegeten.

En dan nog even dit: In de Oekraïense havenstad Odessa zijn tientallen mensen aanwezig geweest bij het optreden van het legerorkest. Dat probeert de inwoners ondanks de oorlog te laten genieten van muziek. "Het helpt om de gedachten af te leiden."

