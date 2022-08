Brand op schip in droogdok Schiedam, rook komt over woonwijk

In een droogdok van Damen Shiprepair in Schiedam is brand uitgebroken op een schip. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse en er komt flink wat rook vrij, die laag blijft hangen. Omdat de wind uit het zuidwesten waait, komt de rook ook over een naastgelegen woonwijk heen. Omwonenden worden opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden.

Getuigen zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat het vuur op het voordek woedt. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het schip slaan.

Het schip in kwestie is de Happy Rover, een zeewaardig schip met een lengte van 138 meter en een breedte van 23 meter, dat op 8 augustus vanuit Canada in Schiedam aankwam voor onderhoud. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de brand rond 03.00 uur ontstaan tijdens werkzaamheden. Het ruim van het schip zou leeg zijn en het personeel zou in veiligheid zijn gebracht.