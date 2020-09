Heerenveen huurt Batista Meier van Bayern München en hoopt op Van Hecke

sc Heerenveen heeft een opvolger gevonden voor de vertrokken linksbuiten Chidera Ejuke. Het 19-jarige Duitse talent Oliver Batista Meier wordt voor een jaar gehuurd van Bayern München.

Batista Meier speelde vooral in het tweede elftal van Bayern, maar maakte in mei zijn debuut in de hoofdmacht. Hij deed als invaller twaalf minuten mee tegen Fortuna Düsseldorf.

Heerenveen zocht een linksbuiten na het vertrek van Ejuke, die voor 12 miljoen euro verkaste naar CSKA Moskou.

Bochniewicz binnen, Heerenveen hoopt op Van Hecke

Naast de komst van Batista Meier presenteerde Heerenveen ook de Poolse aanwinst Pawel Bochniewicz. Die transfer kwam eerder al rond, maar omdat Bochniewicz deel uitmaakte van de Poolse selectie voor de Nations League meldde hij zich deze week pas in Heerenveen.

De centrale verdediger komt voor ruim 1 miljoen over van Górnik Zabrze en speelde eerder voor het Italiaanse Udinese en het Spaanse Granada.

Heerenveen hoopt ook nog op de komst van verdediger Jan Paul van Hecke, die door NAC Breda is verkocht aan Brighton & Hove Albion. De Engelse club zou Van Hecke komend seizoen willen verhuren aan Heerenveen.