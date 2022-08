Ooit zou Klaver met vlag boven haar hoofd staan, op haar 24ste verjaardag was het zover

Klaver genoot zichtbaar, maar liep toch rond met gemengde gevoelens. "Ik heb in mijn leven al 23 verjaardagen meegemaakt, maar zo speciaal als dit is het nog nooit geweest. Ik houd er wel van als het anders dan anders is. Deze overwinning maakt mijn dag. Maar niet mijn week. Want ik heb deze EK niet gedaan wat ik wilde."

Een vijfde plaats op de 200 meter en een zesde klassering op de 400 meter, daarvoor was ze niet naar Beieren afgereisd. Het waren de naweeën van de wereldkampioenschappen in Eugene, klonk het ter verduidelijking. "Dat is alleen geen excuus, hoor."

Haar tijden in de EK-finales, 22,88 en 50,56, waren zo slecht nog niet, zei ze. Zeker niet in de wetenschap dat ze tussen WK en EK een week ziek was geweest, waarbij ze zelf niet uitsluit dat ze wellicht door corona was getroffen.

"Na een toernooi waar ik alles heb gegeven, overkomt dat me wel vaker. Dan is het alsof alle inspanningen van het hele jaar er in één klap uit komen." Op de individuele nummers wreekte die voorbereiding met haperingen zich. "Normaal gesproken beuk ik overal doorheen. Nu lukte dat me gewoon niet."

Vervelende grote broertje

Op de voorlaatste dag van de EK steeg ze evenwel alsnog boven zichzelf uit. Klaver had als tweede loopster een wezenlijk aandeel in de estafettezege door Nederland halverwege de wedstrijd naar de eerste plaats te loodsen.

En dat terwijl ze de 400 meter, al dan niet met vliegende start, niet zo lang geleden nog als het vervelende grote broertje van haar geliefde 200 meter beschouwde. In haar tijd als talentvolle junior op de 200 meter peinsde ze er zelfs niet over om zich op de volle ronde te storten. "Als ik zo ver moet lopen, pak ik liever de auto", zei ze daar ooit over.

Maar kleine loopsters met een eigen mening worden groot en bereiken op zeker moment een niveau waarop de wil van de trainer wet is. Het was op sportcentrum Papendal haar coach Bram Peters die, in samenspraak met Laurent Meuwly, een paar jaar geleden besloot dat ze zich moest richten op de 400 meter.

Vorige maand, in Eugene, zag ze wat haar persoonlijke trainer Peters nou precies in haar zag op haar nieuwe specialisme. Op de gemengde 4 x 400 meter estafette, een nummer dat tijdens de EK niet wordt gelopen, eindigde ze samen met Tony van Diepen, Liemarvin Bonevacia en Femke Bol als tweede.