Zonder Casemiro maar met Franse toptalenten wint Real Madrid van Celta de Vigo

Nu Casemiro (30) naar Manchester United is vertrokken is er op het middenveld van Real Madrid ruimte voor nieuw toptalent. Met Aurélien Tchouaméni (22) en Eduardo Camavinga (19) in de basis won de Koninklijke met 4-1 bij Celta de Vigo.

Jarenlang vormde Casemiro met Luka Modric (36) en Toni Kroos (32) een ervaren en haast onverslaanbare drie-éénheid op het Madrileense middenrif. Samen wonnen ze viermaal de Champions League: in 2016, 2017, 2018 en 2022.

Deze week plaatsten Modric en Kroos op sociale media emotionele afscheidsberichten voor hun Braziliaanse strijdmakker en vriend, die voor meer dan zeventig miljoen euro naar Manchester gaat.