FC Utrecht nog altijd zonder zege na nederlaag bij FC Emmen

Voor de rust vielen alle doelpunten uit hoekschoppen. Utrecht kwam twee keer op voorsprong door kopballen van Anastasios Douvikas en Bas Dost, beide keren was basisdebutant Can Bozdogan de aangever.

Ole Romeney (schot net binnen de zestien meter) was tussendoor trefzeker uit een corner van Feyenoord-huurling Mark Diemers. Emmen dicteerde het duel in de tweede helft en kwam via Rui Mendes op gelijke hoogte.

Pas toen de thuisploeg met een van richting veranderd schot van Jari Vlak op voorsprong kwam, zette Utrecht weer een beetje aan. Buiten een kans van Dost had Emmen echter weinig meer te vrezen.