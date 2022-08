Polsstokhoogspringer Koppelaar net naast EK-podium, goud voor Duplantis

Alleen de Duitser Bo Kanda Lita Baehre en de Zweed Duplantis zaten op dat moment nog in de competitie. Lita Baehre kende geen vlekkeloze finale en had al een aantal keer de lat eraf gesprongen toen hij het op 5.95 wilde proberen. Dat lukte niet.

Koppelaar was zonder foutsprongen door de kwalificatie gekomen en begon ook goed aan de finale. Hij had geen moeite met 5,50 en 5,65 meter. Toen de lat op 5,75 meter lag, ging het wel een keer mis. Bij zijn tweede poging bleef de lat wel liggen.

Rutger Koppelaar is in de finale van het polsstokhoogspringen net naast het podium geëindigd. De 29-jarige Nederlander werd vierde. Het goud ging naar topfavoriet Armand Duplantis.

Bij de 22-jarige Duplantis bleef de lat wel elke keer liggen. Toen hij wist dat het goud binnen was, probeerde hij het nog op 6,06 meter. Die poging slaagde, maar een poging om zijn eigen wereldrecord van 6,21 meter te verbeteren, deed hij niet meer.

"Hij is gewoon veruit de beste", was Koppelaar na afloop lovend over zijn Zweedse concurrent. "Hij is technisch perfect, het is altijd raak bij hem. Het kan gewoon niet beter, voor mijn gevoel."

"Ik ben gewoon aan het genieten, ook van de nummers twee en drie", ging de Nederlander verder. "Natuurlijk wil je winnen, maar het is ook mooi om te zien. Ik geniet ook van anderen."

Voor Menno Vloon was de finale al snel klaar. Hij kwam niet over de aanvangshoogte van 5,50 meter heen.