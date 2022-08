Estafettevrouwen Europees kampioen op 4x400 meter: derde goud voor Bol

De Nederlandse estafetteloopsters hebben op de 4x400 meter goud veroverd bij de EK atletiek in München. Dat betekende het derde goud van deze Europese kampioenschappen voor Femke Bol. De estafettemannen grepen met een vijfde plaats naast de medailles. De missie van Bol was al geslaagd na het winnen van goud op de 400 meter vlak en de 400 meter horden, maar ook op het estafettenummer behoorde Nederland tot de favorieten voor eremetaal. In de kwalificatie had de 22-jarige Amersfoortse nog niet meegedaan. Toen liepen Andrea Bouma, Lieke Klaver, Laura de Witte en Lisanne de Witte naar de snelste tijd. Bouma en Laura de Witte waren in de eindstrijd niet van de partij. Zij werden vervangen door Eveline Saalberg en Bol.

De EK bij de NOS De Europese kampioenschappen zijn uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn er dagelijks streams met livesport. Elke avond is er een extra Studio Sport-uitzending op NPO 1, 2 of 3 met samenvattingen en livesport. Zondag is vanaf 11.30 uur op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1 wielrennen (wegwedstrijd vrouwen) te zien, met aansluitend turnen (toestelfinales mannen) en beachvolleybal tot 19.00 uur. Van 19.45 tot 21.40 uur uur is er op NPO 3 aandacht voor atletiek.

Saalberg was in de finale de eerste loopster van het Nederlandse viertal. Ze kwam goed uit de startblokken en lag ongeveer midden in het veld toen ze het stokje over gaf aan de jarige Klaver. Inhaalrace Klaver Klaver liep vervolgens een ijzersterke 400 meter. Ze haalde iedereen in en bezorgde Nederland de leidende positie. De Witte zakte wat terug in het veld, maar hield aansluiting met de loopsters voor haar. Het was aan Bol om het karwei te klaren en dat deed ze dan ook. Aan het begin van haar 400 meter lag ze derde, maar halverwege versnelde ze en kon niemand haar bijhouden. Polen kwam als tweede over de finish. Groot-Brittannië, dat als topfavoriet gold, finishte als derde. Met haar derde gouden medaille van deze EK heeft Bol een bijzondere prestatie neergezet. Slechts zes atleten, onder wie Fanny Blankers-Koen, lukte dat eerder.

Estafettemannen vijfde De Nederlandse estafettemannen eindigden naast het EK-podium in München. Isayah Boers, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber en Ramsey Angela kwamen in de finale als vijfde over de finish. Het goud ging naar Groot-Brittannië. Na een knappe derde plaats bij de Olympische Spelen van Tokio was er afgelopen juli bij de WK in Eugene een teleurstelling. De Nederlandse ploeg was net niet snel genoeg om een finaleplaats af te dwingen en sneuvelde in de kwalificatieronde.

Een samenvatting van de finale van de 4x400 meter estafette bij de EK atletiek in München. - NOS

In München was er geen enkele twijfel en plaatste Nederland zich met gemak voor de eindstrijd. Met Boers, Bonevacia, Dobber en Angela werd in de kwalificaties de tweede tijd neergezet, achter Spanje. Zelfde namen in finale In de finale stonden dezelfde vier mannen aan de start. Boers was wederom de startloper en kon als zesde het stokje doorgeven aan Bonevacia. Groot-Brittannië lag op dat moment ver voor. Bonevacia maakte iets van de achterstand goed, maar bleef steken op de vijfde plaats. Ook Dobber en Angela konden het gat met de top-4 niet meer dichten. De Britten, met Matthew Hudson-Smith, Charles Dobson, Lewis Davey en Alex Haydock-Wilson, hielden hun koppositie de hele race vast en kwamen als winnaar over de streep. België finishte als tweede, voor de Fransen.