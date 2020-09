Na nieuwe solo heeft Hirschi dan toch een ritzege in de Tour te pakken

De Zwitser Marc Hirschi is er vier dagen na zijn jammerlijk mislukte solo van ruim negentig kilometer alsnog in geslaagd een etappe in de Ronde van Frankrijk te winnen. Hirschi (22) won de langste etappe van de Tour van dit jaar, over 218 kilometer. Hij kwam in z'n eentje aan in Sarran na een solo van 28 kilometer.

Afgelopen zondag trok Hirschi in z'n eentje over meerdere Pyreeneëncols. In de finale werd hij achtervolgd door de favorieten voor de eindzege, die hem twee kilometer voor de meet inrekenden. In het sprintje eindigde Hirschi in Laruns alsnog als derde, maar de teleurstelling bij hem was groot.

Aanval op de zwaarste klim

De twaalfde Touretappe was bijna geen meter vlak en met name de finale kende volop beklimmingen en afdalingen. Op de zwaarste klim van de dag, de Suc au May (tweede categorie) liet de Sunweb-renner zijn mede-aanvallers achter zich en begon hij aan een nieuwe solo die hij bekroonde met zijn eerste zege bij de profs.

De favorieten voor de eindzege lieten elkaar met rust, zij mogen vrijdag aan de bak met een zware etappe door het Centraal-Massief. De gele trui blijft dus om de schouders van Primoz Roglic.

Bekijk hieronder de reacties van Hirschi, zijn kamergenoot Joris Nieuwenhuis, ploegleider Marc Reef en geletruidrager Primoz Roglic: