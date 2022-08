Arsenal wint ook derde competitieduel en staat bovenaan, Spurs winnen dankzij Kane

Na jaren van aanmodderen lijkt Arsenal de smaak in de Premier League eindelijk weer eens goed te pakken te hebben. Door een klinkende zege op bezoek bij Bournemouth (3-0) staan de Londenaren na drie duels bovenaan in de competitie.

Arsenal snel klaar

Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat promovendus Bournemouth tegen Arsenal een uiterst lastige middag te wachten stond. De bezoekers combineerden gemakkelijk en wisten iedere poging tot counteren door de thuisploeg in de kiem te smoren.

Oleksandr Zintsjenko, overgekomen van kampioen Manchester City, kwam vanaf de linksbackpositie naar binnen en domineerde samen met de Ghanees Thomas Partey het middenveld.

Als de bal vervolgens eenmaal voorin was, zorgden Gabriel Jesus en Martin Ødegaard voor constante dreiging. Na vijf minuten zette Jesus oud-Feyenoorder en basisdebutant Marcos Senesi met overmacht aan de kant, waarna Ødegaard afrondde.

Enkele ogenblikken later was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Een afvallende bal viel voor de voeten van Ødegaard, waarop de Noor niet aarzelde en genadeloos hard binnen schoot. Het slotakkoord kwam in de tweede helft, toen verdediger William Saliba met een bekeken schot de kruising vond.

Kane redt Spurs

Tottenham Hotspur had het thuis tegen Wolverhampton Wanderers een stuk zwaarder. Lange tijd hadden de Londenaren weinig antwoord op het fysieke spel van de Wolves tot superspits Harry Kane de ban brak met een bijzonder doelpunt, de enige goal van de wedstrijd. Arsenal won met gemak op bezoek bij Bournemouth: 0-3.

In de matige eerste dertig minuten waren de enige mogelijkheden voor Wolves, waar zeven Portugezen in de basis begonnen. Spurs-keeper Hugo Lloris hoefde echter niet in actie te komen op de afstandsschoten en kopballetjes die het doel niet haalden.