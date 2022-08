Vier fraaie Friese afstandsschoten vellen Fortuna

Mats Seuntjens was dicht bij de 2-0 met een harde vrije trap en Iñigo Córdoba en Paul Gladon liepen elkaar daarna in de weg bij een flitsende counter. SC Cambuur-trainer Henk de Jong dacht er het zijne van en bracht na iets meer dan een half uur spelen twee verse krachten binnen de lijnen.

Fortuna, dat z'n eerste twee duels in de eredivisie ook al verloor, stond al snel op 1-0; Burak Yilmaz, voor het eerst in de basis, verraste met een schot uit de draai de stuntelende doelman João Virgínia.

Remco Balk en Jamie Jacobs ging met een zuur gezicht van het veld en David Sambissa en Michael Breij waren de vervangers. Laatstgenoemde was even daarna al dicht bij de gelijkmaker en vlak na rust was het zelfs raak voor de invaller.

Met een heerlijke pegel in de verre hoek zette hij in de 47ste minuut zijn ploeg naast Fortuna. Yilmaz was vervolgens dicht bij de 2-1, maar hij schoot over en aan de andere kant bracht Roberts Uldrikis Cambuur bijna op voorsprong. Hij zag zijn inzet gered worden door keeper Yanick van Osch.

Cambuur druk daarna door en had het aan Mees Hoedemakers te danken dat het op voorsprong kwam en zelfs afstand nam. Jasper ter Heide tekende in blessuretijd voor de 4-1 door net als Breij en Hoedemakers van buiten het strafschopgebied te scoren.