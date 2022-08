Crisis in Duits omroepbestel om peperdure uitgaven van topvrouw ARD

De crisis binnen de Duitse publieke omroep ARD is compleet. De topmensen van acht regionale ARD-afdelingen hebben geen vertrouwen meer in het management van de negende afdeling, de Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Aanleiding is een corruptieschandaal rond oud-RBB-topvrouw Patricia Schlesinger. Zij moest onlangs het veld ruimen als RBB-baas en als voorzitter van de ARD.

De vertrouwensbreuk is uniek voor het Duitse omroepsysteem, waar normaal gesproken altijd met één mond wordt gesproken en waar de omroeporganisaties veelal samen optrekken. Maar de gang van zaken binnen de RBB heeft het onderlinge vertrouwen ernstig geschaad. Gevreesd wordt dat het schandaal bij de RBB ook de andere omroepen en de ARD als geheel raakt. De omroepen denken dat de huidige RBB-top de crisis niet kan oplossen.

De crisis draait om beschuldigingen van nepotisme aan het adres van de 61-jarige Schlesinger. Zij regelde volgens Duitse media voor haar partner een opdracht bij de RBB ter waarde van 100.000 euro, reed een dure Audi A8 met massagestoel die ze ook privé gebruikte en liet de omroep betalen voor dure maaltijden van privékoks bij haar thuis.

Verder werd de directiekamer voor 650.000 euro opgeknapt met parket en luxe meubilair. Ook kreeg Schlesinger een forse salarisverhoging van 16 procent naar 303.000 euro en bestond er een bonussysteem voor topfunctionarissen binnen de publieke omroep.

8 miljard per jaar

De kwestie leidt tot grote woede bij het Duitse publiek, de politiek en de andere omroepen. Ook is de interesse gewekt van de Duitse justitie, die de zaak onderzoekt. De ARD haalt samen met de ZDF ruim 8 miljard euro op aan kijk- en luistergeld. Daarvoor worden 21 tv-zenders, ruim tachtig radiozenders en talloze websites en themakanalen onderhouden.

Het systeem werkt anders dan in Nederland, waar de publieke omroep gefinancierd wordt via de belastingen en waar de omroep bovendien aanzienlijk goedkoper is.

De liberale coalitiepartij FDP wil het omroepsysteem hervormen en afslanken, iets waar coalitiepartners SPD en de Groenen niets in zien. De rechts-populistische AfD wil helemaal af van de omroepen. Ook binnen de CDU/CSU klinkt kritiek op het omroepstelsel.

Geen vertrouwen

De nieuwe ARD-baas Tom Buhrow, die ook de WDR (Noordrijn-Westfalen) leidt, zegt dat de directeuren van de andere omroepen geen vertrouwen meer hebben in de directie van de RBB en niet meer met het huidige nog zittende management willen praten. Volgens persbureau DPA bleven ze gisteren al weg bij een overleg. Daarmee neemt de druk op de rest van de RBB-top om af te treden toe.

"We zijn ervan overtuigd dat de rust met dit management niet terugkeert", zegt Buhrow. Ook onder het personeel van de omroep is er volgens hem steeds meer onrust. "Het gevaar bestaat dat de structuren van de RBB beginnen af te brokkelen." Hij vindt dat de RBB een nieuwe start nodig heeft.