Beachvolleybalsters Stam en Schoon knokken zich naar brons in regenachtig München

In de wedstrijd om het brons troffen de Nederlandsen met Álvarez Mendoza en Moreno de nummer 38 van de wereld. Stam en Schoon bezetten de tweede plaats op de wereldranglijst. Van dat verschil was echter weinig te zien op het natte Duitse zand.

Ook in München toonden ze hun topvorm. De 23-jarige Stam en de 20-jarige Schoon wonnen beide groepsduels en drongen vervolgens door tot de halve finales. Daar strandde het Nederlandse duo, maar brons lag nog altijd in het verschiet.

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben brons gepakt op de EK in München. Het Nederlandse duo knokte zich in de strijd om de derde plaats naar een 2-1 zege tegen Daniela Álvarez Mendoza en Tania Moreno uit Spanje.

In de derde en beslissende set lag het initiatief bij Stam en Schoon, die met het nodige kunst- en vliegwerk de bal van de grond hielden en vervolgens met tactisch geplaatste aanvallen scoorden. Halverwege pakten ze voor het eerst een voorsprong van twee punten.

De tweede set kende eenzelfde wedstrijdbeeld als de eerste. Geen van beide teams wist een voorsprong van groter dan één punt te bewerkstelligen, waardoor het opnieuw lang spannend bleef. Op 20-19 kreeg Stam/Schoon de eerste mogelijkheid de stand in sets weer gelijk te trekken, maar het Nederlandse duo maakte het pas bij het vierde setpunt af: 24-22.

Het ging lange tijd gelijk op in de eerste set. Bij een gelijke stand van 19-19 scoorde het Spaanse duo Álvarez Mendoza/Moreno twee punten op rij, waarmee de set werd binnengesleept.

De finale gaat later vanavond tussen Nina Betschart en Tanja Hüberli uit Zwitserland, die hun titel verdedigen, en Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland. De Letse vrouwen waren verantwoordelijk voor de uitschakeling van Stam/Schoon in de halve finales.

