ECB houdt zijn kruit droog in coronacrisis

De Europese Centrale Bank neemt geen extra maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis onder controle te krijgen. De toch al extreem lage rentetarieven blijven ongewijzigd, en ook het opkoopprogramma dat voor de pandemie werd opgetuigd van 1350 miljard euro wordt niet verder uitgebreid. Wél liet ECB-president Lagarde weten de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden, inclusief de wisselkoers van de euro.

De ECB staat onder druk om extra maatregelen te nemen, omdat de inflatie in Europa negatief is geworden. In augustus zakte die naar -0,2 procent; een teken van economische zwakte. Verder is de euro ten opzichte van de dollar tijdens de pandemie tien procent duurder geworden. Dat maakt Europese producten duurder voor markten buiten Europa, wat de werkgelegenheid verder kan schaden.

De ECB heeft formeel maar één doel, en dat is prijsstabiliteit. Een inflatie van iets onder de 2 procent wordt als ideaal gezien, maar dat doel wordt al jaren niet bereikt. Toch schrikt Lagarde niet van de negatieve inflatie in augustus. Want de ECB kijkt vooral naar de verwachte inflatie, en die is voor de komend jaar zelfs iets naar boven bijgesteld.