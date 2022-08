Na bijna vier uur zwemmen ontaardt de 25 kilometer openwaterzwemmen in chaos

De wedstrijd over 25 kilometer openwaterzwemmen op de EK in Rome is ontaard in totale chaos. De wedstrijdleiding leek door het kolkende water bij Lido del Ostia de draad volledig kwijt te raken, de race werd gestaakt en er werden geen winnaars aangewezen.

Coach Thijs Hagelstein van de Nederlandse deelnemers Marcel Schouten en Lars Bottelier hield op Twitter lang het raceverloop bij, maar ook hij raakte na bijna vier uur zwemmen het spoor bijster.