Heerenveen duwt Vitesse verder het moeras in: 0-4

Met drie doelpunten voor en maar liefst twaalf tegen mag het prille eredivisieseizoen van Vitesse met recht desastreus worden genoemd. In Arnhem was het sc Heerenveen dat de volgende dreun uitdeelde door met 4-0 te winnen.

Eerder ging Vitesse al in de openingswedstrijd van het seizoen in eigen huis met 5-2 onderuit tegen Feyenoord en verloor het vorige week met 3-1 bij Excelsior.

Scherpen

Dinsdag presenteerde Vitesse doelman Kjell Scherpen als nieuwe aanwinst, maar het duurde niet lang voordat de sluitpost zich vereenzelvigde met zijn nieuwe ploeggenoten en deelde in de malaise die er heerst bij de club.

De 2,02 meter lange Scherpen moest al na vijf minuten een op het oog houdbare bal van Sydney van Hooijdonk doorlaten. Amin Sarr legde de bal goed neer voor zijn collega-spits die daarna de bal met een stuit in de verre hoek schoot.

Vitesse speelde vervolgens niet heel sterk, al kreeg Melle Meulensteen wel een hele grote kans. Mede dankzij adequaat optreden van Heerenveen-keeper Andries Noppert bleef het echter bij 0-1.

Heerenveen slaat toe voor rust

Vitesse-trainer Thomas Letsch greep al vroeg in en bracht na een half uur spelen aanvaller Mohamed Sankoh voor verdediger Tomas Hajek. Veel hielp het niet want even later viel de 0-2 al en wederom zag Scherpen er niet helemaal lekker uit.

De huurling van het Engelse Brighton & Hove Albion kwam op slag van rust zijn doel uit op een diepe bal, maar werd afgetroefd door Sarr, die vervolgens wist te scoren.

Na rust had Vitesse wel wat vaker balbezit, maar kansen kwam er niet. Die waren er wel voor Heerenveen. Na een schot van Sarr tikte Van Hooijdonk de 0-3 binnen en vijf minuten later bediende Sarr Van Hooijdonk nogmaals voor de 0-4.

De Friezen schoten daarna ook nog op de paal, maar gelukkig voor Vitesse bleef het daarbij. Dankzij de zege klimt Heerenveen, dat in de eerste twee duels niet wist te scoren, naar de zesde plaats. Vitesse staat met nul punten en een doelsaldo van -9 stijf onderaan.