Bennett wint tweede Vuelta-etappe in Utrecht, Teunissen pakt leiderstrui

De Ier Sam Bennett heeft de tweede etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De renner van Bora versloeg in de 175,1 kilometer lange rit van Den Bosch naar de Uithof in Utrecht de Deen Mads Pedersen en de Belg Tim Merlier in de massasprint. Mike Teunissen kwam als vierde over de finish en nam de rode trui over van Jumbo-ploegmaat Robert Gesink. "Supermooi", aldus een dolblije Teunissen. "Dat doet me eigenlijk wel wat." Met het veroveren van de leiderstrui in de Ronde van Spanje staat de 29-jarige Teunissen in een mooi rijtje. Drie jaar geleden droeg hij namelijk ook al eens de gele leiderstrui in de Tour de France. Slechts vier andere Nederlandse renners lukte het ook om in beide grote rondes minstens één etappe in de leiderstrui te fietsen: Jan Janssen, Gerben Karstens, Joop Zoetemelk en Jelle Nijdam.

De Jumbo-Visma renner is na twee etappes de klassementsleider in de Vuelta en is zichtbaar geëmotioneerd. - NOS

Dat maakt de derde etappe, met start en finish in Breda, extra mooi voor de Nederlandse sprinter. "Gisteren en vandaag waren al mooi, maar morgen wordt nog een tikkie specialer. Ik mag hopen dat ze me herkennen, dus ik kijk er wel heel erg naar uit." Vijf vluchters Kort na de start in Den Bosch sprongen vijf man weg: Julius van den Berg, Jetse Bol, Xabier Mikel Azparren, Pau Miquel en Thibault Guernalec. Ze hadden hun zinnen gezet op het eerste en enige klimmetje van de dag.

De slotfase van de tweede etappe van de Vuelta, een rit van 175 kilometer van Den Bosch naar Utrecht. - NOS

Alpecin-Fenix, dat met sprinter Tim Merlier in de ploeg aasde op een massasprint, besloot het tempo in het peloton op te voeren toen het gat met de kopgroep was opgelopen tot vijf minuten. De tempoversnelling van de Belgische ploeg zorgde ervoor dat het verschil snel terugliep, iets te snel naar de zin van Alpecin. Nog voor de Amerongse Berg had het peloton de vluchters al binnen handbereik, maar dat was niet helemaal de bedoeling van de ploeg van Merlier. Het tempo zakte weer iets, waardoor de koplopers toch nog om de bergpunten mochten strijden.

De Vuelta bij de NOS De drie etappes van de Ronde van Spanje in Nederland zijn live te zien op NOS.nl en NPO 1: vrijdag (18.20 uur), zaterdag (14.00 uur) en zondag (12.25 uur). Verder is er elke dag een samenvatting van de etappe te zien in het Sportjournaal en in het late journaal. De Vuelta is tot en met de slotetappe ook elke dag live te beluisteren op NPO Radio 1.