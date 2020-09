Doden bij betoging tegen politiegeweld in Colombia

Bij gewelddadige protesten tegen politiegeweld in Colombia zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Ook raakten bijna honderd agenten en 55 burgers gewond. Daarnaast werden tientallen politiebureaus en politieauto's vernield.

Met name in de hoofdstad Bogotá raakten betogers slaags met de politie. Ook in de steden Medellin en Cali waren politiebureaus het doelwit van demonstranten. Vijf doden vielen in Bogotá en twee in de voorstad Soacha, meldt persbureau Reuters. Onder hen is een jongen van 17.

De betogers staken banden en vuilcontainers in brand, gooiden met stenen en brandbommen naar de politie en vernielden naast politiebureaus en politieauto's ook winkels en banken. De politie reageerde met traangas en flitsgranaten om de menigten uiteen te drijven.

Stroomstootwapen

Aanleiding voor de protesten is de dood van de 46-jarige ingenieur en advocaat Javier Ordonez bij een gewelddadige aanhouding. Ordonez werd 's nachts in Bogotá staande gehouden door twee agenten, mogelijk omdat hij de coronaregels overtrad toen hij op straat met vrienden aan het drinken was.

Op beelden van zijn arrestatie, die op sociale media zijn verspreid, is te zien dat agenten herhaaldelijk een stroomstootwapen tegen hem gebruiken en dat hij de politie smeekt om op te houden.

(De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.)