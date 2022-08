Motorrijder botst op toeschouwer bij historische TT Vlagtwedde, twee gewonden

Bij de historische TT in Vlagtwedde is vanmiddag een motorrijder op een toeschouwer gebotst. Beiden raakten daarbij gewond. Het evenement in het Groningse dorp is na het ongeluk direct afgelast.

De historische TT is de tegenhanger van de 'echte' TT in Assen waar supersnelle coureurs op de modernste motoren de strijd aangaan op een afgesloten circuit. In Vlagtwedde gaat het om een straatrace dwars door het dorp en rijden de deelnemers op lawaaiige, relatief oude motoren.

Vanmiddag rond 14.45 uur ging een van de motorrijders hard onderuit. Hij schoof door de omheining het publiek in en raakte daarbij een toeschouwer, volgens RTV Noord een vrouw. Zowel de coureur als de toeschouwer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.