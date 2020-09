Marine onderschept drugs en aapje in Caribisch gebied

De Zr. Ms. Groningen van de Koninklijke Marine heeft eergisteren in het Caribisch gebied ten westen van Aruba 455 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren aan boord van een go fast: een zeer snel type speedboot dat vaak door smokkelaars wordt gebruikt.

Een patrouillevliegtuig van de kustwacht ontdekte de go fast op een bekende smokkelroute in dat gebied. Dat werd gemeld aan de bemanning van de Groningen, een patrouilleschip van de marine dat daar op dit moment is gestationeerd.

Twee snelle boten van de Groningen wisten de go fast te stoppen. Behalve drie opvarenden en drugs was er ook een aapje aan boord.