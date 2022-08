Grote problemen voor Kuijt: geen goals, geen punten, maar wél een lek

Sinds de aanstelling van de jonge trainer, die tot dusver alleen Feyenoord onder 19 onder zijn hoede had, zijn de spotlights nog meer op ADO gericht. Over Kuijt heeft iedereen een mening, zeker als de resultaten teleurstellend zijn.

ADO kwam die klap niet meer te boven en verloor, ondanks een treffer van spits Thomas Verheydt, met 3-1. "Ik wil eigenlijk een scheldwoord gebruiken, maar dat ga ik niet doen. Er zit zoveel meer in...", verzuchtte Kuijt na afloop in gesprek met ESPN.

Vrijdagavond ging het in Maastricht al in het begin mis . MVV zocht meteen vanaf het beginsignaal de weg naar voren en vond spits Koen Kostons, die de thuisploeg al na vijftien seconden op voorsprong schoot.

Onze tegenstander van vanavond, ADO Den Haag, verloor de eerste twee wedstrijden van het seizoen. Maar als er één iemand is die weet hoe hij het weer strak moet trekken, is het hun trainer wel. We moeten dus op onze hoede zijn. #MVVADO

"Dat verhaal is niet van invloed geweest op de ploeg", zei Kuijt na het duel met MVV. "Maar het is vervelend dat mensen binnen de club hun ongenoegen uiten via de media. Dat vind ik heel erg kwalijk. Ik denk dat we weten waar het zit, dus ik hoop dat de club het zo snel mogelijk oplost."

ADO kwam tegen MVV tot liefst 26 schoten, waarvan zeven op doel. Alleen Verheydt maakte een goal. Van der Deijl: "Dat doelpunt was typerend voor het aanvalsspel op dit moment. Voordat het raak was, werd de bal tot twee keer toe van de lijn gehaald. Het kost ze heel veel energie om te scoren."

Veel liever richt Kuijt zich volledig op de prestaties van zijn elftal. Er is wat hem betreft één sleutelwoord: vertrouwen. "Dat is zo belangrijk in voetbal. Dat hebben we nodig. Een gelukje waarmee we over het dode punt komen. Als we daar doorheen zijn, dan kunnen we een stap voorwaarts maken."

Om alsnog aan de doelstelling te kunnen voldoen, wil ADO komende week nog een aantal (transfervrije) aanwinsten presenteren. Een nieuwe linksback is in aantocht en naar een rechtsbuiten wordt nog gezocht.

Het selectiebeleid zou op papier in handen moeten zijn van technisch directeur Daryl Janmaat (33), die pas dit voorjaar is gestopt als voetballer. In de praktijk heeft de Spanjaard Ignacio Beristain de grootste vinger in de pap.

Beristain heeft namens het Amerikaanse voetbalconcern Bolt, dat ADO sinds begin dit jaar in handen heeft, de leiding in Den Haag. Hij is tevens president van voetbalclub Estoril, die uitkomt op het hoogste niveau in Portugal.

Netwerk in voetballerij

Van der Deijl: "Ik hoor van mensen in en om ADO dat Beristain een vriendelijke man is. Hij heeft een netwerk in de voetballerij vanwege zijn werk in Portugal, maar ik weet niet of hij ook de Nederlandse competitie goed kent."

"Janmaat is feitelijk nog een trainee. Hij loopt mee met Beristain, dan weer met de algemeen directeur en dan weer bij de jeugdopleiding. Je kan je afvragen of ADO daar niet gewoon een ervaren rot neer had moeten zetten, met Janmaat ernaast."

Gezamenlijk hoopt de ADO-leiding de selectie dus zo snel mogelijk te versterken, zodat de weg omhoog kan worden ingezet. Om te beginnen volgend weekend, thuis tegen Jong Ajax.