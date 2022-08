Weer prijs voor Jumbo-Visma: Laporte wint Ronde van Denemarken

De Fransman Christophe Laporte heeft na een prachtig man-tot-mangevecht met klassementsleider Magnus Sheffield de Ronde van Denemarken gewonnen.

De 29-jarige Laporte (Jumbo-Visma) troefde de 20-jarige Amerikaan van Ineos in de vijfde en laatste etappe af in de sprint heuvelop en passeerde hem in het klassement door bonificatieseconden.