Mountainbikester Terpstra pakt brons op EK in nat München: 'Het was hard werken'

"We hebben de laatste dagen niet in deze modder kunnen trainen. Maar toen ik het gevoel eenmaal te pakken had, ging het beter en kon ik mezelf weer in de race rijden."

"Ik ben heel blij met de medaille", laat Terpstra na de finish weten. "Het was heel hard werken. De omstandigheden waren echt wel pittig vandaag. Gelukkig ligt me dat aardig."

Mountainbikester Anne Terpstra heeft op de Europese kampioenschappen in een kletsnat München brons veroverd. Ze had echter nimmer zicht op een mooiere kleur. De Française Loana Lecomte volgde haar landgenote Pauline Ferrand-Prevot op als kampioene.

Ferrand-Prevot leek op weg naar derde titel op rij. Halverwege liep haar ketting er echter af en dat kostte haar zeker anderhalve minuut. Lecomte nam de leiding over en soleerde onbedreigd naar de zege.

Terpstra knokte zich in ronde vijf naar het wiel van Sonja Neff, loste de olympisch kampioene een ronde later en hield de derde plaats vast. "Zelfs als ik het gevoel direct had gehad, denk ik dat de Fransen nog steeds te sterk waren geweest, dus ben ik gewoon op de plek beland die vandaag bij me hoorde", aldus een blije Terpstra.

Volgende week vinden de wereldkampioenschappen mountainbiken plaats in Les Gets in Frankrijk. Terpstra pakte vorig jaar bij de WK in Val di Sole zilver achter de Britse Evie Richards, nadat ze vijfde was geworden op de Spelen in Japan.