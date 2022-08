Protesten van boeren en tuinders bij Vuelta, renners niet gehinderd

In een weiland in Woudenberg stond aan het begin van de middag een lange rij landbouwvoertuigen opgesteld.

Tuinders hebben geprobeerd het parcours van de Vuelta ter hoogte van Gameren, bij Zaltbommel, te blokkeren. Op de N322 stond even een vrachtwagen met de tekst "Rutte geef 'gas'..." dwars over de weg. Daarna werd een hek op de weg geplaatst.

Vandaag is de tweede etappe van de Vuelta in Nederland. De renners gaan van Den Bosch naar Utrecht. Langs de route staan trekkers met spandoeken en vlaggen, met als doel in beeld te komen om te protesteren tegen de stikstofplannen. - NOS

Er is een programma met sprekers en muziek. Agractie-voorman Bart Kemp zal ook een toespraak houden.

De renners komen later vanmiddag langs Woudenberg en Scherpenzeel. Simone Richardson, projectdirecteur van La Vuelta Holanda, zegt dat er "goede afspraken" zijn gemaakt met de boeren over hun protest.

"Ze gaan publieksvriendelijk actie voeren, in ieder geval bij Woudenberg. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt en we hopen dat het op een vreedzame manier gaat verlopen." Richardson verwacht niet dat de koers verstoord zal worden. Ze benadrukt dat de veiligheid van de renners niet in gevaar mag komen. "De boeren zeggen keer op keer dat ze daaraan willen meewerken."