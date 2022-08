Protesten van boeren en tuinders bij Vuelta, parcours even geblokkeerd

Tuinders hebben geprobeerd het parcours van de Vuelta ter hoogte van Gameren, bij Zaltbommel, te blokkeren. Op de N322 stond even een vrachtwagen met de tekst "Rutte geef 'gas'..." dwars over de weg. Daarna werd een hek op de weg geplaatst. De renners komen rond 14.15 uur langs Gameren. De organisatie van de Vuelta zei een half uur daarvoor dat de weg door de tuinders wordt vrijgemaakt. De vraag is of de renners daadwerkelijk kunnen doorrijden. Langs de weg staan enkele tientallen tuinders met spandoeken. Zij demonstreren omdat ze zeggen "geen bestaansrecht" meer te hebben door de hoge gasprijzen. "Groningen open!", is te lezen op een van de spandoeken. Ook boeren bij Woudenberg Even verderop staat ook boerenactiegroep Agractie. Deze boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen dat langs het parcours ter hoogte van Woudenberg en Scherpenzeel. Agractie zei eerder 2000 tot 4000 demonstranten te verwachten. In een weiland in Woudenberg stond aan het begin van de middag een lange rij landbouwvoertuigen opgesteld. Ze willen met de actie internationaal aandacht vragen voor hun protest:

Vandaag is de tweede etappe van de Vuelta in Nederland. De renners gaan van Den Bosch naar Utrecht. Langs de route staan trekkers met spandoeken en vlaggen, met als doel in beeld te komen om te protesteren tegen de stikstofplannen. - NOS