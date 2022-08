Problemen FC Barcelona houden aan: Koundé (50 miljoen) nog niet speelgerechtigd

De enige manier waarop Koundé toch mag spelen van de organisatie van La Liga is het genereren van extra inkomsten of de verkoop van spelers. Zo staan Memphis Depay (mogelijk naar Juventus), Pierre-Emerick Aubameyang (mogelijk naar Chelsea) en Sergiño Dest naar verluidt op de nominatie om te vertrekken.

Afgelopen weekend verspeelde Barcelona punten in de eerste speelronde van La Liga thuis tegen Rayo Vallecano (0-0). Zondagavond staat het tweede duel op het programma, uit bij Real Sociedad. Ook daar moet Barca het dus zonder Koundé doen.

De financiële malaise bij FC Barcelona blijft aanhouden. De club wist door enkele constructies dure aankopen te doen deze zomer, maar vanwege het salarisplafond van de Spaanse competitie kunnen ze Jules Koundé nog altijd niet inschrijven voor de competitie. Koundé kwam deze zomer voor 50 miljoen over van Sevilla. De Franse verdediger wacht nog steeds op zijn officiële debuut voor de Catalanen.

Barcelona-trainer Xavi houdt vertrouwen in het meespelen van de 23-jarige Koundé: "Onze prioriteit is nu Koundé inschrijven", aldus Xavi. "We hebben nog een dag, wellicht lukt het."

Exit Frenkie?

Ook Frenkie de Jong, die met zijn hoge salaris behoorlijk op de begroting van Barcelona drukt, staat op de nominatie om te vertrekken. Zo werd De Jong deze zomer veelvuldig in verband gebracht met Manchester United, maar de Engelse club van trainer Erik ten Hag heeft zich versterkt met de Braziliaanse middenvelder Casemiro van Real Madrid.

"Frenkie is een spectaculaire speler", zei Xavi, die al herhaaldelijk heeft aangegeven de Oranje-international graag te behouden. Ondanks deze woorden lijkt de clubleiding van Barcelona nog steeds van plan om De Jong te verkopen.