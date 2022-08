Rederij levert vluchtelingenschip op, maar het komt nog niet naar Velsen

Het zeecruiseschip Silja Europa ligt volgens plan klaar om te vertrekken van Estland naar Nederland. Het is de bedoeling dat het schip aanmeert aan de kade in Velsen en vanaf 1 september onderdak biedt aan duizend asielzoekers. Maar het schip is nog niet onderweg. Het is onduidelijk waar dat mee te maken heeft. In Velsen-Noord is veel weerstand tegen de komst van het grote schip.

De gemeente bevestigt dat de Silja Europa klaar ligt voor vertrek. "Maar dat betekent niet dat al bekend is óf en wanneer het schip kan aanmeren bij Velsen", zegt een woordvoerster van de gemeente bij NH Nieuws.

De opvang van asielzoekers op grote cruiseschepen was een van de oplossingen voor de asielcrisis die begin deze zomer werden aangedragen door het COA en staatssecretaris Van der Burg voor Asiel en Migratie. Daarbij hadden ze niet alleen Velsen, maar ook Vlissingen op het oog. In Vlissingen zette het gemeentebestuur al snel een streep door het plan omdat er in de gemeenteraad fel verzet was tegen de grootschalige opvang op een schip.

Ook in Velsen-Noord was er direct kritiek. Inwoners vinden dat hun dorp met 5300 mensen te klein is voor de komst van de vluchtelingenboot. "Denk eens aan de gezondheidszorg. Één huisarts heeft hier nu al 4.100 patiënten, je mag blij wezen dat als je nu een afspraak maakt, je over veertien dagen mag komen", aldus een inwoner van Velsen-Noord.

Zoeken naar explosieven

Toch hebben het COA, Rijkswaterstaat en gemeente de voorbereidingen voor de komst van het schip doorgezet. Op de kade zijn extra buispalen (stevige stalen palen met daarin beton) geplaatst zodat het schip veilig kan aanleggen en bij harde wind niet losslaat. De bestrating is aangepast en elektriciteitsbedrijf Alliander legt een speciale kabel aan zodat er geen vervuilende aggregaten hoeven te worden geplaatst. Het COA heeft al laten weten dat er eigen huisartszorg voor de asielzoekers wordt geregeld zodat de huisartsen in Velsen niet overbelast raken.

Terwijl de voorbereidingen nog in volle gang zijn, levert de rederij vandaag dus het zeecruiseschip Silja Europa op in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Het schip ligt vanaf vandaag klaar voor vertrek, bevestigt ook een woordvoerster van rederij Tallink Grupp. "Maar wat er met het schip gebeurt nadat wij het zoals afgesproken hier in de haven van Tallinn afleveren, is iets dat het COA-team zal moeten uitleggen en beantwoorden", voegt zij daaraan toe.

Een voortgangsbrief

Een woordvoerder van het COA kan "door de overweldigende drukte bij de organisatie" nu geen duidelijkheid geven. De gemeente Velsen beperkt zich tot de mededeling dat "komende week" weer een voortgangsbrief wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Zo blijft het de vraag of de Silja Europa vanaf 1 september opvang kan bieden aan asielzoekers. In theorie is het nog mogelijk. De vaartijd van Tallinn naar Velsen is ongeveer een week.