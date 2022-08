Van Rouwendaal pakt derde Europese titel op rij op vijf kilometer

"Ik lag na een halve ronde goed rond de derde, vierde positie. Toen vond ik ook echt de rust," aldus Van Rouwendaal. "Ik had nog helemaal niet op kop gezwommen, ik moest mijn moment kiezen om dat te gaan doen. Ik wilde in de laatste halve ronde de leiding nemen, maar ik kon de boeien niet goed zien. Ik dacht: ik ga naast Giulia Gabbrielleschi liggen en zwem dan mijn eigen lijn naar de finish, maar ook die finish was heel onduidelijk. Gelukkig had ik voor de race al een beetje gekeken waar ik me op moest focussen."

Van Rouwendaal liet de koppositie in de eerste ronden aan de Spaanse Maria de Valdés en vervolgens aan Giulia Gabbrielleschi uit Italië. De energie die ze daarmee verspeelden kwamen ze tekort om Van Rouwendaal in de eindsprint te bedreigen.

Sharon van Rouwendaal heeft op de EK open water in Rome haar titel op de vijf kilometer geprolongeerd. De 28-jarige Baarnse zwom in de laatste ronde naar de eerste plaats en stond die niet meer af.

Het programma van de EK in het open water moest deze week vanwege de harde wind en hoge golven een paar keer worden aangepast. "Het viel nu best mee met de golven. Je hebt wel een andere slag nodig dan in vlak water of in het zwembad, maar het was niet superzwaar", aldus de olympisch kampioene van Rio 2016 op de 10 kilometer. "Ik heb de afgelopen dagen drie trainingen in het open water gedaan, die waren veel zwaarder door de omstandigheden."

Bij de mannen ging de titel op de vijf kilomter naar de Italiaan Gregorio Paltrinieri.

Superieur

Bij de EK van 2018 in Glasgow en vorig jaar in Boedapest pakte Van Rouwendaal ook al het goud op de kortste afstand. In 2014 moest de Nederlandse genoegen nemen met het zilver.

In eerste instantie wilde de zwemster deze EK ook nog de 25 kilometer zwemmen, maar ze moest een keuze maken tussen de twee afstanden omdat die vanwege wijzigingen in het programma nu op dezelfde dag werden gezwommen.

Met de EK-titel op de vijf kilometer is Van Rouwendaal er nog niet, morgen verschijnt de zwemster aan de start van de tien kilometer. Op die afstand veroverde ze eind juni bij de WK in Boedapest haar eerste wereldtitel.