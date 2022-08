Druk op Vitesse neemt toe: hoe staat het met de overname?

Met Pascal van Wijk heeft Vitesse een algemeen directeur aan het roer die zelf niet of nauwelijks de media zoekt. Dat heeft hij nooit gedaan. De Arnhemmer, die jarenlang zelf tussen de supporters stond, is een man van de achtergrond. Hij gelooft heilig in radiostilte en denkt dat communicatie naar het publiek de complexe onderhandelingen met partijen alleen maar kan frustreren. Daar heeft hij waarschijnlijk ook een punt.

Ruim twee weken geleden zei Vitesse dat een overname dichtbij is, maar daarna is er niets meer vernomen vanuit de directie. Waarom is het al zo lang zo stil?

Het is nog altijd muisstil rond een mogelijke buitenlandse overname van Vitesse. Supporters balen, de onrust en zorgen nemen toe. Ondertussen staat er ook vanuit sportief opzicht druk op, want Vitesse bungelt onderin de eredivisie.

De Duitse coach gruwelt van het woord 'overbruggingsjaar' en had misschien het succes in de Conference League van vorig seizoen wel moeten verzilveren. Interesse was er, maar Vitesse lijkt Letsch ook aan zijn contract te houden.

De transfermarkt sluit eind augustus en Vitesse heeft allesbehalve een selectie staan die mee kan doen om Europees voetbal, zoals de doelstelling altijd was (en is?). Moet die daarom niet bijgesteld worden?

Jan Snellenburg, die Vitesse financieel meerdere keren redde van de ondergang en jarenlang bestuurder was, meldt zelfs dat hij "zijn interesse aan het verliezen is en geen enkele binding meer voelt". Supporters balen dat er zoveel kwaliteit is vertrokken en aartsrivaal NEC hun club aan het inhalen is. Ze snakken bovendien naar duidelijkheid. Als die er niet is, raken ze logischerwijs van slag.

Er is veel verdeeldheid. Steeds meer supporters hebben het gehad met Vitesse, maar in voetbal regeert vaak ook de waan van de dag. Dat is ook te zien aan de belangstelling bij wedstrijden. Emoties spelen een belangrijke rol. Sommigen zeggen dat ze hun "cluppie naar de klote" zien gaan.

Buiten Van Wijk, commercieel directeur Peter Roovers en commissaris Henk Parren (in de wandelgangen ook wel Henk 'de Zwijger' genoemd) lijkt niemand echt op de hoogte van wat er zich achter de schermen afspeelt. En misschien is de realiteit wel dat er toch nog helemaal niets concreet is en Van Wijk met zijn update probeerde de morrende achterban rustig te houden.

De directie van Vitesse is rondom dit juridisch ingewikkelde proces een oester. Niets lekt uit en dat is ook weer knap voor een voetbalclub waar normaal gesproken veel dingen snel op straat liggen. Mensen die dicht op de club zitten of werknemers die al tientallen jaren bij Vitesse werken, weten niets.

Soms mag en kun je rond een overname ook gewoon iets zeggen. Eén van zijn voorgangers, de huidige FC Twente-directeur Paul van der Kraan, was juist iemand die wel bewust de media opzocht en bespeelde toen hij Vitesse in 2007 langs de rand van de afgrond leidde. Zo kweekte hij goodwill bij de achterban en maakte hij ook potentiële geldschieters wakker. Net als Karel Aalbers deed, maar dan weer op een andere manier. Vitesse stond in elk geval in de spotlights.

Een inschatting over wat haalbaar is dit seizoen is nu lastig, want serieuze versterkingen kunnen nog altijd komen. Die moeten dan echter nog wel weer worden ingepast in het elftal. Bovendien kan technisch directeur Benjamin Schmedes, die zeker in gesprek is met kandidaten, de betere spelers weinig bieden zolang de financiële toekomst onzeker is.

Dat Vitesse met de huidige groep weinig pretenties hoeft te hebben, heeft de voorbereiding en de start van het seizoen bewezen. Vitesse heeft met nul punten uit twee wedstrijden nu al een achterstand. Dat gebeurde voor het laatst in 2003, toen Vitesse zich uiteindelijk pas via de nacompetitie veilig speelde. AZ begon vorig seizoen echter ook dramatisch en won uiteindelijk toch de play-offs.

Vitesse kan door het kwijtschelden van de schulden door Valeri Ojf in principe met een schone lei beginnen. Toch wil de club verder met een nieuwe (buitenlandse) eigenaar. Wat zijn de gevolgen als die er toch niet komt?

Misschien heeft Ojf in ruil voor het kwijtschelden van zijn schulden daar wel afspraken over gemaakt en gaat Vitesse binnenkort over in handen van bevriende relaties van de Rus.