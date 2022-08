Triatlete Kingma vluchtte uit trainingscentrum bond na misstanden: 'Heel heftig'

Triatlete Maya Kingma (26) voelde de drang om te vluchten. In 2013 meldde ze zich als 17-jarige bij het nationaal trainingscentrum in Sittard. Eind 2016 was het klaar. Langzaam maar zeker was in Zuid-Limburg het plezier in het zwemmen, fietsen en hardlopen totaal weggevloeid. Ze moest er weg.

Het roddelen, buitensluiten en pestgedrag werden haar te veel, net als voor veel andere triatleten in het topsportprogramma. Vrijdag verscheen er een nieuw rapport over de misstanden in de top van de Nederlandse triatlonwereld, waar onder anderen minderjarigen, soms jarenlang, zijn blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag.

Van droom naar nachtmerrie

Het door de Nederlandse triatlonbond (NTB) aangevraagde onafhankelijke onderzoek concludeert dat de bond jonge atleten aanspoorde te komen trainen en leven in Sittard, "terwijl sommigen daar qua leeftijd en ontwikkeling nog niet klaar voor waren".

Ver weg van huis, in een concurrerend klimaat en met weinig afleiding van de topsport veroorzaakte het verblijf daar bij meerdere atleten "gevoelens van diepe eenzaamheid". Kingma was een van die minderjarige atleten.